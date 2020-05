Franz-​Keller-​Haus: Gmünds höchste Corona-​Regelung erfreut Wanderer

Foto: hs

Am beliebten Wanderheim Franz-​Keller-​Haus des Schwäbischen Albvereins auf der höchsten Erhebung Gmünds (Kaltes Feld, 781 m) stillt eine perfekte Corona-​Lösung den großen Durst und den kleinen Hunger von Wanderern und Radausflüglern. Behörden und Polizei zeigen sich damit zufrieden und gestatten einen Außenverkauf.

Montag, 11. Mai 2020

Heino Schütte

30 Sekunden Lesedauer



Der ungewöhnliche Aufbau mit Verkehrsschildern, Biertischen und Absperrbändern verblüfft. Auch ein Fotomotiv, das hoffentlich bald als Erinnerung an die Coronakrise in Alben und Archive eingeht. Doch macht dieser Aufwand seinen Sinn vor dem Hintergrund der Hygiene– und Abstandsregeln. Die allesamt ehrenamtlichen Hüttenwirte um Klaus Rieg sind froh, dass sie trotz Corona an Wochenenden und Feiertagen diesen Service für die vielen Erholungssuchenden auf dem Gmünder Hausberg anbieten können. Mehr über die außergewöhnlich anzusehende Lösung am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

45 Aufrufe

123 Wörter

22 Minuten Online