Grundgesetz-​Mahnwachen: Gmünder Initiatorin verlässt „Querdenker“

Foto: mk

Die Demonstrationen auf dem Gmünder Marktplatz an zwei Samstagen, bei der Bürgerinnen und Bürger die Einhaltung der Grundrechte einforderten und jene durch Einschränkungen im Zuge der Corona-​Pandemie gefährdet sahen, haben vor allem in sozialen Netzwerken für verärgerte Kommentare gesorgt. Die Initiatorin Katwin Beringer hat die Konsequenzen daraus gezogen und will die „Querdenker 7171 ″-Gruppe im Internet verlassen. Sie hat eine eigene Gruppe auf Telegram gegründet mit dem Namen „WIR für die Grundrechte ALLER“.

Montag, 11. Mai 2020

Gerold Bauer

47 Sekunden Lesedauer



Unter anderem wurden/​werden die Teilnehmer an den Gmünder Veranstaltungen als Anhänger von Verschwörungstheorien bezeichnet; andererseits sorgte das Wort „Querdenken“ – namensgebend für eine Telegram-​Gruppe im Internet – für Irritationen. Die „Querdenker“ wurden immer wieder in Kommentaren mit einer politisch rechts orientierten Gesinnung in Verbindung gebracht.Der jungen Lehrerin ist es wichtig, der Öffentlichkeit ihre ureigene Motivation für diese Demonstrationen deutlich zu machen. Sie betonte gestern ein weiteres Mal gegenüber der Rems-​Zeitung, dass die von ihr angemeldeten und organisierten Veranstaltungen keine extremen oder parteipolitischen Ziele verfolgen. Ursächlich für ihre Initiative seien vielmehr die „persönlich geschilderte Schwierigkeiten, Probleme und Sorgen einzelner Menschen und deren Gefühl einer Machtlosigkeit, Hilflosigkeit und hoher seelischer Belastung resultierend durch die Einhaltung der Corona-​Maßnahmen“ gewesen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

280 Aufrufe

191 Wörter

3 Stunden Online