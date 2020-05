Keine Einkünfte mehr und von hundert auf null Prozent: Kosmetikstudios dürfen wieder aufmachen

Montag, 11. Mai 2020

Eva-Marie Mihai

Ab dem. März musste Carmen Jedlicka-​Sotiriou ihr Kosmetikstudio in Heuchlingen Coronabedingt schließen. „Das bedeutet: keine Einkünfte mehr, von hundert Prozent auf Null.“ Eine Versicherung gebe es in dem Fall nicht. Dabei wollte sie zu ihrem-​jährigen Bestehen ihr Studio umgestalten. Zeit genug hatte sie. Wenn sie nun am Montag wieder für ihre Kundinnen da ist, können die die neue Umgebung bewundern.Wenigstens habe es die Soforthilfe gegeben. „Wenn man das beantragt bekommt man bis zuEuro, das ist schon mal eine gute Hilfe.“ Immerhin bleibe man dann nicht auf den Ausgaben sitzen.Sie habe sich schon vorbereitet. „Wir tragen sowieso immer einen Mundschutz und Handschuhe.“ Das einzige, das neu sei, ist das Desinfektionsmittel, das jetzt ausgestellt wird und dass Menschen nur mit Mundschutz eintreten dürfen.Außerdem lässt sie zwischen den Kundenterminen immer eine Viertelstunde Zeit. „Sonst müssen wir nicht viel verändern, bei uns hat sowieso jede Kundin immer ein frisches Handtuch, ein neues Besteck und jeder Kunde hat seine eigene Feile.“

