Lockerung der Besuchsverbote in Alten– und Pflegeheimen auch im Altkreis Gmünd

Im Blindenheim Gmünd fungiert ein Zimmer im Erdgeschoss nun als Kontaktzimmer. Gleich zwei Fenster, in die Plexiglasscheiben eingebaut wurden, ermöglichen Gespräche von Angehörigen – und das ganz ohne Mund-​Nasen-​Bedeckung. Hygienebeauftragte Beate Groot-​Seitzer und Regina Wurst von der Verwaltung zeigen, wie es funktioniert. Nur auf echte Berührungen muss noch verzichtet werden. Foto: nb

Andernorts zählten Pflegeheime in den vergangenen Wochen zu den Hotspots der Corona-​Krise. Umso mehr waren auch die Alten– und Pflegeheime im Altkreis Gmünd darauf bedacht, dass in ihren Einrichtungen klare Besuchsregeln gelten. Sehr oft wurde nahen Angehörigen nur in palliativen Situationen Zutritt gewährt. Ab 18 . Mai gilt nun eine landesweite Lockerung der Besuchsverbote in Alten– und Pflegeheimen.

Montag, 11. Mai 2020

Nicole Beuther

46 Sekunden Lesedauer



Endlich, so scheint es, hat die Abschottung der Alten– und Pflegeheime ein Ende. Nach vielen, entbehrungsreichen Wochen dürfen die Bewohner wieder Besuch empfangen. Doch auch künftig gibt es zum Schutz von Bewohnern und Mitarbeitern klare Regeln.





Welche Regeln das sind und wie sich die Alten– und Pflegeheime im Altkreis Gmünd darauf einstellen, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Corona bedeutet Verzicht. Vor allem die Bewohner von Alten– und Pflegeheimen und ihre Angehörigen haben dies in den vergangenen Wochen auf unvergleichliche und oft auch schmerzhafte Weise erfahren.Ehepaare, Kinder und deren Eltern sowie weitere Angehörige konnten sich durch die strikten Besuchsregeln wochenlang nicht sehen. Lange Zeit war unklar, wie lange dieser Zustand anhalten wird. Bis zum. Mai möchte das Sozialministerium nun Änderungen der Besuchsregeln festlegen.

