Am Donnerstag, 14 . Mai, wird der B 29 Einhorn-​Tunnel in der Zeit von 19 . 30 bis 24 Uhr für den Verkehr gesperrt. Es werden dringende Arbeiten an den Blockfugen durchgeführt. Die Umleitung erfolgt über die Lorcher Straße, Remsstraße, Aalener Straße und umgekehrt.

Mittwoch, 13. Mai 2020

Nicole Beuther

