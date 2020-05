Lebe leichter — Start in die Selbstständigkeit

Sabrina Hettich hatte alles generalstabsmäßig geplant: Der Start in die Selbstständigkeit sollte eigentlich am 29 . März anlässlich des verkaufsoffenen Sonntags in Gmünd erfolgen, doch dann machte das Corona-​Virus der Staatlich anerkannten Diätassistentin einen dicken Strich durch die Rechnung.

Mittwoch, 13. Mai 2020

Den Start hatte Sabrina Hettich für den 1 . April vorgesehen mit einer Vorstellung ihres Angebots am Tag der offenen Tür am 29 . März in Gmünd. Zur Finanzierung hat sie ein Darlehen aufgenommen, das aufgrund des Businessplans auch genehmigt wurde. In Gmünd in der Pfitzerstraße 26 (ehemalige Metzgerei) hat sie Geschäftsräume gefunden und sich dort eingerichtet. Auf diesen Tag hat sie, wie sie sagt, „wahnsinnig lange intensiv hingearbeitet“. Doch den Startschuss hörte niemand – Corona hat das öffentliche Leben weitgehend lahmgelegt. Das war für sie zunächst einmal der Tiefpunkt, zumal für sie klar war, dass es für sie keinerlei Zuschüsse oder Unterstützungsmöglichkeiten geben wird. Sie konnte ja bislang noch keine Umsätze nachweisen. Im Darlehen war auch eine Liquiditätsreserve eingeplant, „aber dass die schon jetzt aufgrund der Corona-​Pandemie aufgebraucht wird, damit konnte niemand rechnen“. Lesen Sie die Geschichte der jungen Frau, die jetzt durchstarten möchte, am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Mehr auch unter www​.lebens​essenz​-gd​.de

