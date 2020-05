Stadt Gmünd kauft Industriefläche zurück

Zwischen der Lise-​Meitner-​Straße (Mitte) und dem langgezogenen Hallenkomplex der Voestalpine Automotive Components Schwäbisch Gmünd GmbH (Polynorm) befindet sich jenes Areal, das für den Gießerei-​Neubau vorgesehen war. Foto: hs

Im Industriegebiet Gügling ist wieder eine größere, eigentlich bereits schon vergebene Fläche zu haben. Gmünds Wirtschaftsförderer Alexander Groll deutet allerdings an: Es sei bereits ein Interessent in Aussicht, der an der Lise-​Meitner-​Straße möglicherweise in die Bresche springen will.

Wie es der Stadtverwaltung Gmünd nun gelungen ist, das Gügling-​Grundstück wieder zurückzuerwerben, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Hintergrund ist die Insolvenz der Firma Stahl + Edelstahlguss GmbHCo. KG an der Mutlanger Straße, die aus dem einstigen Gmünder Traditionsunternehmen GatterSchüle hervorging. Bevor vor nunmehr fast genau einem Jahr (. Juni) das Insolvenzverfahren eröffnet wurde, hatte das Gießereiunternehmen noch optimistisch in die Zukunft geblickt. Unter anderem wurde auf dem Gügling ein rund ein Hektar großes Grundstück erworben. Doch es kam alles anders.

