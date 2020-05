Bienen haben das trockene Frühjahr bewältigt

Fotos: msi

Bislang hat das Wetter die Menschen im Ostalbkreis verwöhnt. Das Frühjahr kam und mit ihm wochenlang blauer Himmel und strahlender Sonnenschein. So lange, dass Natur und Hobbygärtner zuletzt geradezu nach Regenschauern lechzten. Wie geht es den Bienen in der Region in diesem besonderen Frühjahr?

Donnerstag, 14. Mai 2020

Nicole Beuther

24 Sekunden Lesedauer



Wolfgang Dalke, 1 .Vorsitzender des Bezirksbienenzüchtervereins Schwäbisch Gmünd, berichtet und gewährt Einblick in die Bienenvölker im Himmelsgarten. Die gute Nachricht vorneweg: „Den Bienen geht es gut und sie bringen ordentlich Nektar heim.“







Welche Besonderheiten des Frühjahrs der erfahrene Imker an den Insekten beobachten kann, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.







Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

113 Aufrufe

98 Wörter

1 Stunde Online