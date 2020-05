Gmünder Weltgarten legt langsam wieder los

Regen und die derzeit kühlen Temperaturen hielten die Mitglieder des Gmünder Weltgartens am Mittwoch nicht davon ab, an ihrem Projekt weiterzuarbeiten. Corona hat zwar einige der Aktivitäten des Vereins vorerst auf Eis gelegt, doch ein frisch gepflanzter Quittenbaum soll jetzt zeigen: „Es geht weiter.“

Freitag, 15. Mai 2020

Edda Eschelbach

Eigentlich hätte das Bäumchen schon am 21. März zum Tag des Baumes seinen Platz im Gmünder Weltgarten auf dem Hardt bekommen sollen. Das war aber wegen der Corona-​Regeln bisher nicht möglich. Jetzt trafen sich Colette Eisenhut, Sigrid Molnar, Regina Schwarz, Andreas Eva, Albert Seitzer und als Fachmann für Baumschule und Gartenbau Alfred Gauger, um den gespendeten Quittenbaum in die Erde zu bringen. Am selben Tag war hier eigentlich das Weltcafé geplant. Das musste ausfallen, soll aber zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Über die Ziele, Pläne und Visionen des Vereins Gmünder Weltgarten erzählen die Mitglieder am 16. Mai in der Rems-​Zeitung

