Blühendes Kleinod in Hussenhofen

Dahlie, Pfingstrose, Akelei, Lupine und Schwertlilie – sie und viele andere Blumen wachsen und gedeihen auf einem Stückchen Land, das der Stadt Schwäbisch Gmünd gehört — ganz versteckt am Rande des Baugebiets Mühlwiesen in Hussenhofen. Dass dieses Fleckchen Erde so wunderschön gehegt und gepflegt wird, ist seit vielen Jahren der pensionierten Lehrerin Gerda Schwarzkopf zu verdanken.

Samstag, 16. Mai 2020

Die Blumen sind ihre große Leidenschaft. Schon als Kind habe sie gerne „gegärtelt“, erzählt die-​jährige Gerda Schwarzkopf. Sie stammt aus Hussenhofen, ist hier aufgewachsen und lebt hier mit ihrem Ehemann Erwin Schwarzkopf, einem gebürtigen Wißgoldinger. Von seinem Heimatdorf sagt-​Jährige heute noch: „Der schönste Ort Europas“. Sieht man einmal von dem blühenden Fleckchen Erde ab, um das sich seine Gattin kümmert. In der Reportage am. Mai zeigen die beiden der Rems-​Zeitung ihren herrlichen Garten.

