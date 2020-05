Vor 90 Jahren: MV Wißgoldingen gegründet

Der Musikverein „Harmonie“ Wißgoldingen feiert in diesem Jahr sein 90 -​jähriges Bestehen. Zwar musste das Jubiläumskonzert im April ausfallen, es sind jedoch im Oktober hörenswerte Veranstaltungen geplant.

Am 18 . Mai 1930 wurde der Musikverein „Harmonie“ Wißgoldingen unter der Leitung von Xaver Klaus von 17 jungen Musikern gegründet. Die Gründungsfeier erfolgte am 5 . Juli 1931 . In den kommenden Jahren wurde eifrig weitergearbeitet und bei Festen jeglicher Art, sowie kirchlichen Anlässen und Konzerten gespielt.





