Gastronomie startet durch: Mit Abstand zum Wohlsein und auf die Gesundheit!

„Prost, auf die Gesundheit!“ Solche und ähnliche Sprüche gab es am Montag an vielen Tischen und Schrannen zu hören, als die Gastronomie in Stadt und Land nach fast zweimonatiger Corona-​Zwangspause durchstartete. Die ganz große Freiheit gibt es noch nicht. Wirte und Gäste müssen Anstands-​, Masken– und andere Regeln beachten.

Es war wie ein großes Aufatmen, das gestern zur Mittagszeit unter strahlend blauem Himmel in der Gmünder Innenstadt zu spüren war. In Windeseile waren teils schon am Wochenende Stühle, Tische und Schrannen der Außenbewirtschaftungen ins Freie gebracht, entstaubt und natürlich desinfiziert worden. Auch die Gaststuben wurden durchgefegt. Fast zwei Monate lag die Gmünder Gastlichkeit im Dornröschenschlaf, beschränkte sich allenfalls auf einen improvisierten Außenverkauf durch Türen oder Fenster mit teils fantasievoll gestalteten Abstandsbarrieren oder sogar Schwenkvorrichtungen. Mehr über den „Lockup“ der Gastronomie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

