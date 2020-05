Die Zeit der leeren Schulhöfe ist vorbei

Nach zehn endlos langen Wochen war es am 18 . Mai endlich soweit: Für die Kinder der Klassen vier der Gmünder Grundschulen begann der erste Schultag in den Corona Zeiten.

Und ersten Rückmeldungen zufolge verlief der Start gut, erfuhr die Rems-​Zeitung vom geschäftsführenden Schulleiter Klaus Dengler. Sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch ihre Lehrerinnen und Lehrer freuten sich sichtlich, dass der lang ersehnte Tag gekommen war. Aber es ist erst der Anfang, von einem normalen Unterrichtsalltag ist man noch weit entfernt.





Was laut Vorgaben des Kultusministeriums möglich ist und was nicht, steht am 19 . Mai in der Rems-​Zeitung!



