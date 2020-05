Gartenhütte abgebrannt — Ursache unbekannt

Ersten Schätzungen nach auf rund 10 000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Brand am Montag entstand. Eine Gartenhütte bei Abtsgmünd ist abgebrannt.

Dienstag, 19. Mai 2020

In Hangendenbuch, einem Wohnplatz bei Abtsgmünd, war aus bislang noch unbekannter Ursache am Nachmittag eine Gartenhütte, in der sich Gartengeräte im Werte von mehreren tausend Euro befanden, in Brand geraten. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht; der Polizeiposten Abtsgmünd hat Ermittlungen aufgenommen.

