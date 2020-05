Maria und Otto Betz: Wiedersehen nach acht Wochen

Foto: privat

Es war für viele Familien eine harte Zeit: Rund acht Wochen konnten Menschen, die in einer Senioreneinrichtung leben, keine Besuche empfangen. So erging es auch dem Böbinger Gemeinderat Otto Betz, der seine 97 -​jährige Mutter in St. Anna in Gmünd nun endlich wieder treffen und sich mit ihr unterhalten konnte.

Dienstag, 19. Mai 2020

Gerold Bauer

„Eines möchte ich gleich vorneweg sagen: Ich bin kein Gegner der zum Schutz vor Corona-​Infektionen verhängten Einschränkungen“, machte Betz im Gespräch mit der Rems-​Zeitung deutlich. Und adressierte im gleichen Atemzug ein großes Lob an das Team von St. Anna. „Es wurde wirklich sehr viel getan, dass die Bewohnerinnen und Bewohner während der Zeit ohne Besuche trotzdem eine gewisse Unterhaltung hatten!“





Wie beide die Zeit der Trennung und das Wiedersehen haben, steht am 19 . Mai in der Rems-​Zeitung!



