Skypark: Waldklettergarten im Taubental startet mit Verspätung in die Saison

Und noch eine gute Nachricht auf dem Weg zurück in die Normalität: Der Waldklettergarten Skypark im Taubental am Landschafts– und Familienpark Himmelsgarten bei Wetzgau hat seit Dienstagmorgen seine Pforten wieder geöffnet. Die Besucher müssen allerdings einige Corona-​Sicherheitsregeln beachten.

Dienstag, 19. Mai 2020

Heino Schütte

RundBesucher zählt der Skypark im Jahr. Der Waldklettergarten hat eine große Fangemeinde, die sich aus allen Generationen rekrutiert. Es ist der einzige Waldklettergarten dieser Art in der Region. Entsprechend traurig waren viele über die Corona-​Zwangspause, obwohl die Wetterbedingungen fürs Kletterabenteuer jetzt im Frühjahr optimal gewesen wären. Mit welchen Regeln und auch Gestaltungsmaßnahmen der Skypark nun verspätet, jedoch noch rechtzeitig zum langen Feiertagswochenende in die Saison startet, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

