Spatenstich für Triumph-​Bebauung in Heubach

Foto: Manfred Laduch

„Das ist ein besonderer Tag für Heubach“, freute sich Bürgermeister Frederick Brütting, als er am Dienstag mit den Projektverantwortlichen zum Spaten griff. Auf dem Gelände des früheren Werks II der Firma Triumph entstehen in den kommenden Monaten in fünf viergeschossigen Häusern 97 Wohnungen, von denen 49 als betreute Wohnungen genutzt werden.

Dienstag, 19. Mai 2020

Manfred Laduch

26 Sekunden Lesedauer



2021

Der Investor, die „Zu Hause in Heubach GmbH“ geht von einer Fertigstellung des Rohbaus bis Februar/​März und Bezugsfertigkeit bis Novemberaus. „Hier entsteht ein wunderbares Quartier, und am Ende wird weniger Fläche versiegelt sein, als zuvor“, erklärte stolz der Bürgermeister. Und verwies darüber hinaus auf die Komplettversorgung des Areals mit Nahwärme aus erneuerbaren Energien.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

117 Aufrufe

107 Wörter

57 Minuten Online