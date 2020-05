Normannia Gmünd: Zwei Spieler bleiben und neun Abgänge

Dem Sportlichen Leiter des Fußball-​Verbandsligisten 1 . FC Normannia Gmünd, Stephan Fichter, ist es gelungen, mit Patrick Lämmle und Daniel Stölzel zwei weitere Defensivspieler für ein weiteres Jahr an die Normannia zu binden. Weil der Kader für die neue Saison verkleinert werden soll, stehen gleich neun Abgänge fest: Gasper Bozic, Fabian Kolb, Ferhat Karaca, Simon Fröhlich, Janis Hackner, Mohamed Sanogo, Dario Nikolic, Florijan Ahmeti und Toni Suddoth.

Mittwoch, 20. Mai 2020

Der-​jährige Patrick Lämmle, der zunächst mit Daniel Stölzel ein kongeniales Innenverteidiger-​Paar bildete, zwischenzeitlich aber mehr und durchaus erfolgreich auf der Außenbahn unterwegs ist, hat bei der Normannia genauso verlängert wie Lucas Schuckenböhmer. Der-​Jährige deutete sein großes Potenzial bereits an, fiel aber wegen einer schweren Verletzung länger aus. FCN-​Trainer Zlatko Blaskic beschreibt Lämmle wie folgt: „Patrick hat gezeigt, dass er als rechter Verteidiger auch offensiv für Gefahr sorgen kann. Er hat eine gute Flankenqualität, was unseren Stürmern zu gute kommt. Defensiv läuft er dank seiner Geschwindigkeit viele Gegner gekonnt ab.“ Schuckenböhmer habe eine schwierige Vorrunde hinter sich, „die mit einer komplizierten Verletzung ihren negativen Höhepunkt fand. Er hat sich aber wieder an die Startelf herangekämpft, was für seinen Fleiß und Willen spricht. Als Innenverteidiger hat er alle Möglichkeiten, eine tragende Säule zu werden.“Fichter hatte sich bislang vornehmlich damit beschäftigt, für die kommende Verbandsligasaison die Stabilisatoren oder Stützen des Teams weiter an den Verein zu binden. Gerade in Corona-​Zeiten ist ein Kader mitSpielern recht üppig, weshalb der Normannia-​Kader verkleinert werden soll. Dies war kein einfaches Unterfangen. Denn einerseits gelang es nicht, alle Wunschspieler zu halten, andererseits soll der Kader verkleinert werden und mit Neuzugängen für frischen Wind gesorgt werden.Torhüter Gasper Bozic () wird den Verein verlassen und vermutlich zurück nach Slowenien gehen. „Gasper“, so Fichter, „war immer zuverlässig und zeigte bei seinen Liga-​Einsätzen klasse Leistungen. Aber sein Wunsch, in die Heimat zurückzukehren, ist absolut nachvollziehbar.“ Ebenfalls die Normannia verlassen wird Fabian Kolb (), der studienbedingt künftig immer samstags Präsenzvorlesungen hat und daher nicht mehr zur Verfügung stehen würde. „Es tut Fabian und uns weh, aber die Ausbildung und Beruf gehen vor“, sagt Fichter. Ebenfalls aus beruflichen Gründen muss der nächste Spieler sein Engagement bei der Normannia einstellen: Ferhat Karaca (). „Er hat einen neuen Arbeitgeber und arbeitet ab sofort in Schichten. Weil er nicht mehr regelmäßig trainieren könnte, sind wir gemeinsam zum Entschluss gekommen, den Vertrag nicht zu verlängern“, so Fichter.Simon Fröhlich () hat den Sportlichen Leiter der Normannia über seinen Abschied informiert. Auch bei Janis Hackner () kommt die Trennung nicht überraschend. Nach zwei Kreuzbandrissen wird er vorerst seine Karriere verletzungsbedingt beenden. Auch bei Mohamed Sanogo () wird der auslaufende Vertrag nicht verlängert, er soll möglichst bei einem anderen Verein auf mehr Spielzeit kommen.Mit Dario Nikolic () und Florijan Ahmeti () werden zwei weitere Spieler in der neuen Saison nicht mehr für den FCN am Ball sein, da die auslaufenden Verträge nicht verlängert werden. Stephan Fichter: „Nikolic betreibt einen enormen zeitlichen Aufwand in Sachen Training und Spiel, ist aber auf wenig Spielzeit gekommen. Ahmeti hat phasenweise sehr gute Spiele für uns gemacht. Wir wollen auf dieser Position allerdings einen neuen Impuls setzen.“Bleibt zuletzt noch Toni Suddoth, der erst in der Winterpause zur Normannia zurückkehrte und den Verein nach einem halben Jahr voraussichtlich wieder verlassen wird. „Das ist aufgrund einer Ausstiegsklausel möglich, die von einem klassenhöheren Verein aktiviert werden kann“, erklärt Fichter.

