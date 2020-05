Bettringer Brandstifter kommt frei

In der beliebten Rubrik „Vergilbt aber nicht vergessen“ konnte man es am Montag in der Rems-​Zeitung nachlesen: Vor genau fünf Jahren atmete ganz Bettringen auf, weil der Mann, der den Stadtteil über Wochen mit elf Brandstiftungen in Angst und Schrecken versetzt hatte, festgenommen worden war. In vier Wochen kommt der mittlerweile 42 -​Jährige frei, auch wenn das Landgericht Ellwangen das eigentlich nicht für richtig hält.

Donnerstag, 21. Mai 2020

Manfred Laduch

2015

Im Novemberhatte die zweite große Strafkammer unter Vorsitz von Bernhard Fritsch den Brandstifter zu fünf Jahren Unterbringung und Therapie im Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Bad Schussenried verurteilt. Die wurde allerdings vor zwei Jahren für beendet erklärt. Warum das das Ellwanger Landgericht (Foto) in eine Zwickmühle bringt, steht in der Freitagsausgabe der Rems-​Zeitung.

