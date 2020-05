Reumütiger FCH empfängt den SVWW

An diesem Freitagabend ( 18 . 30 Uhr) startet Fußball-​Zweitligist 1 . FC Heidenheim in sein erstes Heimspiel vor Geisterkulisse. Maximal 300 Menschen dürfen sich auf dem Gelände der Voith-​Arena aufhalten und den Mannen auf dem Rasen zuschauen. Zu Gast sein wird der SV Wehen-​Wiesbaden, der den Re-​Start mit einem 2 : 1 -Erfolg über den VfB Stuttgart wesentlich besser hinbekommen hatte als der FCH.

FCH-​Trainer Frank Schmidt





„Wir nehmen einiges mit aus Bochum. Wir haben vor allem gezeigt, wie es nicht geht. Wir waren dann doch zu anständig, zu brav, das hatten wir uns natürlich ganz anders vorgestellt. Wir waren nicht so in den Automatismen drin, wie wir sie kennen. Das ging zu einfach“, sprach Schmidt bei der Spieltags-​Pressekonferenz Tacheles. Seine Mannschaft sei im Gegensatz zu Bochum noch nicht im „normalen Modus“ gewesen. „Als Mannschaft zusammen haben wir 20 , 30 Prozent Potenzial vermissen lassen. Das reicht bei weitem nicht, um ein Spiel in der 2 . Liga zu gewinnen. Wir müssen das am Freitag viel besser regeln – und zwar in jedem Bereich.“ Denis Thomalla (Innenbandriss im Knie, trainiert aber schon wieder mit dem Ball), Maximilian Thiel (nach Knie-​OP) sowie Oliver Hüsing (Sprunggelenkbeschwerden) werden in der Partie gegen Wiesbaden nicht zur Verfügung stehen.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Freitagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Dasdes FCH beim VfL Bochum war nicht das, was die Heidenheimer, die nach wie vor auf Rang vier in der. Liga stehen, den Großteil der Saison gezeigt hatten. Pomadig im Spielaufbau, technische Mängel und ein ungewohnt passives Defensivverhalten. Da wollte auch Trainer Frank Schmidt nichts beschönigen.

