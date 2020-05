Am Rosenstein: Bergwacht rettet verunglückten Downhill-​Biker aus unwegsamen Gelände

Symbolfoto: hs

Die Bergwacht Schwäbisch Gmünd wurde am Freitagabend zu einer Rettungsaktion ins Rosensteingebiet gerufen. Ein Mountainbiker war gestürzt und hatte sich schwer verletzt.

Freitag, 22. Mai 2020

Heino Schütte

26 Sekunden Lesedauer



18

300

GegenUhr hatte sich der Unfall auf der Downhillstrecke vomKinderfestplatz auf dem Rosenstein zur Stellung in Heubach.Dabei verletzte er sich der Downhill-​Biker schwer an einem Bein. Die Besatzung des zuersteintreffenden Rettungswagens versorgte den Verletzten bis zum Eintreffen derBergwacht. Die insgesamt zehn Bergretter der Bergwacht Schwäbisch Gmündübernahmen den Transport des Verletzten mit einer Gebirgstrage von derUnfallstelle, die etwaMeter oberhalb einer befahrbaren Straße lag, bis zumbereitstehnden Rettungswagen. Dieser brachte den Verletzten in ein nahegelegenesKlinikum.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

308 Aufrufe

105 Wörter

3 Stunden Online