Corona-​Verunsicherung: Der eine Badesee im Remstal ist geöffnet, der andere ist gesperrt

Verwirrung gibt es unter Badefans und Sonnenanbetern im Remstal: Während wegen Corona der Badesee bei Lorch-​Waldhausen nach wie vor abgesperrt ist, herrscht 500 Meter weiter am Badesee Plüderhausen unter Beachtung der Corona-​Regeln Hochbetrieb.

Freitag, 22. Mai 2020

Heino Schütte

Auch der braungebrannt und gutgebaute Seeaufseher Martin Dannenhauer ist gemeinsam mit der großen Fangemeinde des Badespaßes im mittleren Remstal überglücklich. Um die Wiedereröffnung des Badesees bei Plüderhausen (im Rems-​Murr-​Kreis) sei, so berichtet er der Rems-​Zeitung, mit den Behörden hart gerungen worden. Vor allem Familien und Schwimmsportler freuen sich über dieses Angebot. Warum gleich daneben der andere Badesee (im Ostalbkreis) geschlossen ist , erklärt die Lorcher Bürgermeisterin am Freitag in der Rems-​Zeitung. „Wir haben uns intensiv mit dem Thema beschäftigt“, bekräftigt sie unter Hinweis auf Sicherheits-​Empfehlungen des Gemeindetags und der Landratsamtes.

