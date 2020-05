Fußball: Fröhlich zum TSGV und Ahmeti nach Reutlingen

Dass Fußball-​Verbandsligist Normannia Gmünd gleich neun Spieler hat ziehen lassen müssen, hatten wir bereits berichtet. Nun ist bei zwei Akteuren auch klar, wo sie in der kommenden Saison kicken werden.

Simon Fröhlich kehrt zu seinem Heimatverein zurück und wird wieder die Schuhe für den Fußball-​Landesligisten TSGV Waldstetten schnüren. „Wir sind natürlich sehr froh, dass Simon zu seinem Heimatverein zurückgekehrt ist. Er ist Waldstetter, kennt sehr viele Spieler unserer Mannschaft und auch auf dem Sportgelände jeden Grashalm“, sagt der Sportliche Leiter Markus Diezi. Fröhlich soll bei sei seinem neuen alten Verein gleich eine führende Rolle einnehmen, vor allem, weil der langjährige Abwehrchef Edgar Fischer nach dieser Saison die Schuhe an den Nagel hängt und die Funktion des Teammanagers übernimmt. „Simon ist prädestiniert, eine Führungsrolle einzunehmen. Neben seiner großen sportlichen Qualität bringt er sehr große Erfahrung aus vielen Oberliga– und Verbandsligaspielen mit“, fährt Diezi fort.Überraschender daher kommt, dass Florijan Ahmeti künftig seine Schuhe für den Fußball-​Oberligisten SSV Reutlingen schnüren wird, nachdem er erst zu Beginn der Saison zur Normannia gewechselt war. Das gab der aufnehmende Verein bekannt. „Florijan ist ein junger, talentierter Mittelfeldspieler, der bei uns den nächsten Schritt gehen möchte“, so Cem Korkmaz, designierter Vorstandsvorsitzender des SSV auf der vereinseigenen Homepage. Auch Florijan Ahmeti freut sich auf die neue Aufgabe, „vor allem auch, vor solchen Fans und in diesem Stadion spielen zu dürfen.“

