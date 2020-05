Corona-​Nothilfeprojekt der Vinzentinerinnen

Fotos: kloster untermarchtal

60 Jahre ist es her, seit vier Untermarchtaler Schwestern im Südwesten von Tansania damit begannen gemäß ihrer spirituellen Ausrichtung „Christus im Nächsten zu dienen“. Inspiriert von diesem Gedanken engagieren sich seit vielen Jahren auch einheimische junge Frauen in Tansania und in Äthiopien. In diesen Tagen ist ihr Engagement wichtiger denn je — mehr und mehr breitet sich die Corona-​Pandemie auch in Afrika aus.

Sonntag, 24. Mai 2020

Nicole Beuther

43 Sekunden Lesedauer







Wie derzeit die Lage vor Ort in Ostafrika aussieht und wie die Untermarchtaler Schwester helfen, das steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.



Unterstützt werden die Schwestern vor Ort spirituell, finanziell durch das Weiterleiten von Spenden und in organisatorischer Hinsicht. Auch zu Schwäbisch Gmünd gibt es seit langem eine enge und gute Verbindung: So leben und wirken einige Schwestern aus Untermarchtal auch in Konventen der Stauferstadt.„Die Corona-​Pandemie trifft uns alle – in Tansania, Äthiopien und Deutschland. Aber wir hier in Deutschland haben ein vergleichsweise gut funktionierendes Gesundheitssystem und können Maßnahmen treffen, um uns zu schützen. Anders sieht es in Ostafrika aus“, erklärt Lea Stokmaier vom Bereich Öffentlichkeitsarbeit des Kloster Untermarchtal.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

180 Aufrufe

174 Wörter

2 Stunden Online