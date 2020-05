Normannia Gmünd verpflichtet Vincent Sadler

Zum Abschluss dieser Woche hat Stephan Fichter, Sportlicher Leiter des Fußball-​Verbandsligisten Normannia Gmünd, die erste externe Neuverpflichtung präsentieren können. Der 18 -​jährige Vincent Sadler, ein großgewachsener Innenverteidiger von der U 19 des Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach, kickt künftig im Schwerzer.

Eine Vertragsverlängerung dagegen bekam Vincens Toscano (19), der vor dieser Saison von der eigenen U19 übernommen wurde. Normannias Cheftrainer Zlatko Blaskic: „Vincens ist mit seinen 19 Jahren ein sehr junger Spieler, der sich noch an das Spieltempo der Verbandsliga gewöhnen muss. Ich bin mir sicher, dass er zeitnah seine ersten Verbandsligaminuten sammeln wird, weil er großes Potenzial mitbringt und sehr wissbegierig ist. Über seine Vertragsverlängerung freue ich mich ganz besonders.“

Der Vertrag von Ricardo Dias Matos wird nicht verlängert. Dias Matos war zwei Jahre bei der Normannia, aber seine Gmünder Zeit war von einer Serie von Verletzungen überschattet, so dass er auf insgesamt nur zwölf Einsätze in zwei Spielzeiten gekommen ist.

Sadler ist fester Bestandteil des Drittligakaders, trainiert dort konstant mit und wird im Saisonendspurt auch komplett bei der Mannschaft der SG in der. Liga sein. Als Innenverteidiger in der Uhat er diese Saison inSpielen sechs Tore erzielt. „Vincent ist ein junger, talentierter Spieler, der auch charakterlich perfekt zu uns passt. Er möchte bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen. Wir sind sehr glücklich, dass er sich trotz vieler Anfragen für die Normannia entschieden hat“, freut sich Fichter.

