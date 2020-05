TV Heuchlingen holt Meistertrainer Tobias Berreth zurück

Nach wie vor ruht der Ball im Amateurfußball. Dafür aber haben die Verantwortlichen der Vereine wesentlich mehr Zeit, sich über Personalien Gedanken zu machen.

Nach einer Analyse der laufenden Saison haben sich die Verantwortlichen des TV Heuchlingen und Trainer Daniel Di Maggio darauf verständigt, die Zusammenarbeit mit Abschluss der Runde zum. Juni zu beenden. Die sportliche Bilanz in der erwartet schweren „Übergangssaison“ nach dem Abstieg aus der Bezirksliga ist für beide Seiten nicht zufriedenstellend gewesen, daher ging man nun diesen Schritt. Der ehemalige TVH-​Spieler wird dem Verein aber weiterhin verbunden bleiben, wenn auch nicht in aktiver Funktion. Der TV Heuchlingen bedankt sich bei Daniel DiMaggio für das Engagement und den Einsat.Und der Nachfolger steht ebenfalls bereits fest – und das ist kein Unbekannter. Zurückgewinnen konnte der TVH den Meistertrainer der Saison/​, Tobias Berreth. Mit Berreth, der das Gros der Mannschaft noch bestens kennt, ist man bestrebt, wieder an erfolgreichere Zeiten anzuknüpfen, um mittel– bis langfristig wieder eine gute Rolle in der Kreisliga A zu spielen.

