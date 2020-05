33 -​Jährige von zwei Männern verprügelt

Symbolfoto: gbr

Gegen 22 . 15 Uhr am Montagabend rief eine 33 -​Jährige die Polizei um Hilfe, da sie ihren Angaben nach von zwei Männern geschlagen wurde. Als Beamte des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers an der genannten Örtlichkeit, einem Parkplatz in der Rosensteinstraße eintrafen, konnte dort nur noch die verletzte Frau angetroffen werden.

Dienstag, 26. Mai 2020

Gerold Bauer

20 Sekunden Lesedauer



33

37

39

Die-​Jährige, die mehrere Prellungen im Gesicht und mehrere kleinere blutende Wunden aufwies, wurde ins Krankenhaus gebracht. Entsprechende Ermittlungen gegen die beidenundJahre alten Männer wurden von der Polizei eingeleitet.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

337 Aufrufe

81 Wörter

3 Stunden Online