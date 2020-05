Dem 1 . FC Heidenheim winkt Platz drei

Foto: Lämmerhirt

Dank des 1 : 0 -Erfolgs gegen Wehen-​Wiesbaden hat sich Fußball-​Zweitligist 1 . FC Heidenheim in Position gebracht. Auch, weil die Konkurrenz patzt, allen voran der VfB Stuttgart. „Natürlich weiß jeder, dass wir bei einem Sieg Dritter sind“, sagt FCH-​Trainer Frank Schmidt. Kampfansagen gibt es dennoch weiter nicht vor dem Duell in Hamburg an diesem Mittwoch ( 18 . 30 Uhr).

Dienstag, 26. Mai 2020

Timo Lämmerhirt

1 Minute 3 Sekunden Lesedauer



2

3

1

0

1

0

4

Das Defensivverhalten des FCH im Freitagabendspiel sei „nahezu perfekt“ gewesen, lobte Schmidt. Das beweisen auch Zahlen. Das Innenverteidiger-​Duo Patrick Mainka und Timo Beermann ist vom Fachmagazin „kicker“ mit den Noten 1 , 5 beziehungsweise 2 ausgestattet worden.





Den ausführlichen Vorbericht lesen Sie in der Dienstagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Er habe die Konferenz geschaut, sagte Schmidt bei der Spieltags-​Pressekonferenz vor dem Duell beim FC St. Pauli. Er hat sich also nicht die-Niederlage des Dritten Stuttgart bei Holstein Kiel oder die torlose Nullnummer der Hamburger gegen Bielefeld angeschaut. Personell gibt es im Vergleich zum vergangenen Freitag keine Veränderungen beim FCH, das heißt, dass Schmidt nur auf Denis Thomalla (Innenbandriss im Knie), Maximilian Thiel (Knie-​OP) sowie Oliver Hüsing (Knochenödem im Sprunggelenk) verzichten muss.Die Hamburger sind ähnlich in den Re-​Start gekommen wie der FCH, nur andersherum. Einemgegen den. FC Nürnberg folgte ein deftigesbeim SV Darmstadt. „Diese beiden Ergebnisse zeigen, wie es bei Pauli in dieser Saison läuft. Zuhause stark, viele Siege, darunter auch gegen den Tabellenführer Bielefeld. Auswärts läuft es nicht so“, sagt Schmidt vor dem Duell auf dem Kiez. Dazu, und das mache die Aufgabe schwieriger, seien die Hamburger recht variabel in ihrem System als auch im Positionsspiel.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

174 Aufrufe

254 Wörter

3 Stunden Online