Seltsam: Erneuter Scheunenbrand am Dienstagnachmittag im Urbacher Ortsteil Wellingshof

Foto: ac

Zum zweiten Mal innerhalb von nur 24 Stunden wurde am Dienstagnachmittag die Feuerwehr in den kleinen Urbacher Teilort Wellingshof gerufen. Erneut brannte dort eine Scheune. Am Vorabend war dort bereits ein landwirtschaftliches Anwesen in Flammen aufgegangen.

Dienstag, 26. Mai 2020

Heino Schütte

Wie die Polizei am frühen Abend in ersten Informationen beschreibt, befinde sich der zweite Brandherd in der Nachbarschaft des zunächst betroffenen Anwesens. Die Scheune gehöre nicht direkt zu dem Anwesen. Es müsse noch ermittelt werden, ob es einen Zusammenhang mit dem Großbrand am Abend zuvor gebe. Es liegen da noch keinerlei Hinweise vor. Der Scheunenbrand sei unter Kontrolle. Am Vortag war es durch einen Großeinsatz von mehreren Feuerwehren aus dem Remstal gelungen, die bedrohten Nachbargebäude abzuschirmen.

