Stadtteil Wetzgau: Den Charakter des historisch gewachsenen Dorfkerns erhalten

Der Stadtteil Wetzgau verwandelt sich. Es gibt mittlerweile keinen einzigen Bauernhof mehr im Dorf. Der Ortschaftsrat will mit einer Anpassung des Bebauungsplans rechtzeitig dafür sorgen, dass bei dieser Entwicklung die Weichen in die richtige Richtung gestellt werden. Wichtiges Ziel: Erhalt des historisch gewachsenen Dorfkerns rund um die Kolomankirche.

Wie Ortsvorsteher Johannes Weiß dazu erklärt, sei es dringend an der Zeit, sich mit dem Bebauungsplan „Wetzgau Mitte“ zu beschäftigen. In der jüngsten Sitzung des Ortschaftsgremiums habe Ortschaftsrat Stefan Preiß einen entsprechenden Antrag gestellt, um frühzeitig auf sich möglicherweise abzeichnende städtebauliche Entwicklung zu reagieren. Der Bebauungsplan „Wetzgau Mitte“, so erläutert Johannes Weiß, stamme noch aus der Zeit, als der Ortskern von Wetzgau noch geprägt war von einstmalslandwirtschaftlichen Betrieben. Zwischenzeitlich habe sich viel geändert. Darüber will der Ortschaftsrat Rehnenhof-​Wetzgau in seiner nächsten Sitzung am kommenden Freitag öffentlich beraten. Ausführliches zum Thema auch schon am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

