Fußball: Normannia Gmünd verpflichtet Bastian Joas

Stephan Fichter, Sportlicher Leiter des Fußball-​Verbandsligisten 1 . FC Normannia Gmünd hat nach Abwehrspieler Vincent Sadler nun einen weiteren Neuzugang bekanntgegeben. Für die Offensive wechselt der 1 , 84 Meter große und 27 Jahre alte Bastian Joas von Calcio Leinfelden-​Echterdingen.

„Basti ist torgefährlich, schnell und kann in der Offensive flexibel eingesetzt werden. Mit seinen bisherigen Stationen bringt er auch einiges an Erfahrung mit. Wenn er sein Können auf den Platz bringt, ist er einer der Topspieler der Liga“, stattet Fichter den Neuen mit reichlich Vorschusslorbeeren aus.„Ich freue mich auf einen Qualitätsspieler. Er passt in unser Spielsystem, auch weil er fleißig gegen den Ball arbeitet“, ergänzt Cheftrainer Zlatko Blakic. In der Jugend spielte Bastian Joas beim VfB Stuttgart, danach drei Jahre für die Stuttgarter Kickers II in der Oberliga (Spiele/​neun Tore), ein weiteres Jahr Oberliga beim SGV Freiberg (Spiele/​zwei Tore), vom Neckar wechselte er an den Kocher und spielte in der Verbandsliga drei Jahre für die Sportfreunde Schwäbisch Hall (Spiele/​Tore) und wechseltezu Calcio Echterdingen, für die er aktuell beiSpielen undToren steht.

