Wirken die geplanten Mehrfamilienhäuser zu mächtig?

Wohnraum ist in Heubach stark gefragt. Und wenn dieser nicht in bisher freier Landschaft, sondern auf einer Brache in der Stadt entsteht, ist das vom Prinzip her seitens des Gemeinderats und der Verwaltung erwünscht. Beim Projekt in der Hohenstaufenstraße scheiden sich allerdings die Geister an der Dimension der Gebäude. Befürchtet werden angesicht schmaler Straßen außerdem Verkehrsprobleme.

Mittwoch, 27. Mai 2020

Gerold Bauer

Die Diskussion über dieses Projekt der Fa.Geist Invest GmbH & Co KG (das verteilt auf drei Gebäude 18 neue Wohnungen sowie eine Tiefgarage vorsieht) begann in der gestrigen Sitzung des Gemeinderats bereits im Rahmen der Bürgerfragestunde. Im Verlauf der Sitzung äußerten sich auch mehrere Stadträte.





Welche Argumente zu hören waren und was beschlossen wurde, steht am 27 . Mai in der Rems-​Zeitung!







