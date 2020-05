Arbeiten für das Autokino im Endspurt — Eröffnung am Freitag

Foto: mia

Auf dem Nepperberg Parkplatz sind am Donnerstagnachmittag die Arbeiten in vollem Gange. Am Freitag, 16 Uhr, soll es dort die erste Vorstellung im Autokino geben. Mit Verpflegung dieses Mal.

Donnerstag, 28. Mai 2020

Eva-Marie Mihai

Zwischen Straße und Gleisen entsteht auf dem Nepperberg Parkplatz ein Autokino. Zur Straße hin werden Bauzäune mit Planen aufgestellt, um den Platz einzugrenzen und einen Sichtschutz zu bieten. In Richtung der Kletterhalle sind mehrere Männer damit beschäftigt, die überdimensionale LED-​Leinwand zusammenzubauen, auf der die Filme gezeigt werden sollen.



Am Freitag um 16 Uhr soll die erste Vorstellung starten: „Manou — Flieg flink!“ wird gegeben. Im Gegensatz zu Schorndorf wird in Schwäbisch Gmünd zusätzlich eine Verpflegung angeboten.





Wie genau der Ablauf ist, welche Snacks angeboten werden, lesen Sie am 29 . Mai in der Rems-​Zeitung.



