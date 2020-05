Tag der Nachbarn: Am Freitag werden in Gmünd 10000 Gruß– und Dankeskarten verteilt

Foto: hs

Tag der Nachbarn“ ist dieser Freitag, 29 . Mai. 10 000 Dankes– und Grußkarten hat die Stadtverwaltung dazu in Umlauf gebracht. 10 000 schöne Kontakte können dadurch gepflegt werden oder entstehen.

Donnerstag, 28. Mai 2020

Heino Schütte

10

000

Die Karten werden am Freitag verteilt, können auch an vielen Orten wie Bezirksämter und Bürgerbüro abgeholt werden. Sodann darf man eine nette Botschaft auf die Rückseite schreiben und die Karte beim Nachbarn in den Briefkasten werfen. Einfach, um zwischendurch mal Dankeschön zu sagen für eine gute Nachbarschaft. Oder auch, um ein Signal zu senden: „Ich bin Dein Nachbar!“freundliche Kontakte können damit also am heutigen Nachbarschafts-​Tag gepflegt oder ganz neu hergesgestellt werden. Mehr dazu am Freitag in der Rems-​Zeitung.

