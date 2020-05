Villa und Park Salvator: Neuer Besitzer will Mehrgenerationen-​Wohnanlage errichten

Foto: Heino Schütte

Die Villa Salvator einschließlich Park mit einem prächtigen Baumbestand nahe der gleichnamigen Wallfahrtsstätte hat einen neuen Besitzer. Eine Mehrgenerationen-​Wohnanlage soll dort entstehen. Zuletzt hatte es viele Spekulationen um die Zukunft des Anwesens gegeben.

Freitag, 29. Mai 2020

Heino Schütte

42 Sekunden Lesedauer



20

1

2019

19

„Der positive Geist der Pilgerstätte St. Salvator soll erhalten bleiben. Der Park soll weitgehend unangetastet und die Bäume geschützt bleiben“, so verspricht Projektentwickler und Geschäftsführer Gerald Feig. Seine Schorndorfer-​Gruppe ist neuer Besitzer der Villa Salvator mit dem parkähnlichen Areal, direkt angrenzend an den Kreuzweg zur Wallfahrtskirche St. Salvator. Eine Mehrgenerationen-​Wohnanlage soll dort entstehen. Auf dem parkähnlichen Gelände der Villa Salvator (ehemals Villa Bidlingmaier) in der Salvatorstraßein Schwäbisch Gmünd waren über mehrere Jahrzehnte ein Pflegeheim angesiedelt. In Folge der gesetzlich veränderten Anforderungen und strengen Auflagen an Pflege – heime, steht seit. Oktober, die Ende des. Jahrhunderts erbaute Villa St. Salvator unterhalb des Kreuzweges am Nepperberg leer. Was Gerald Feig nun mit dem Anwesen genau vorhat und wo er sich sonst noch in Schwäbisch Gmünd engagiert, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

304 Aufrufe

168 Wörter

3 Stunden Online