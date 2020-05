Polizeieinsatz: Junger Mann im psychischen Ausnahmezustand

Foto: gbr

Mehrere Streifenwagen, unterstützt durch die Bereitschaftspolizei und die Hundestaffel, rückten am gestrigen Sonntag nach Eschach aus. Ein junger Mann hatte heftig randaliert. Die Meldung, er sei möglicherweise bewaffnet, hatte das große Aufgebot ausgelöst.

Sonntag, 03. Mai 2020

Gerold Bauer

Was sich in dem Haus an der Ortsdurchfahrt als „Vorgeschichte“ abgespielt hatte, ist der RZ nicht vollständig bekannt und sollte aus Rücksicht auf die Familie wohl auch besser eine Privatangelegenheit bleiben. Aufgrund der zahlreichen Polizeifahrzeuge sowie der zum Teil schwer bewaffneten Beamten auf der Straße hat der Vorfall allerdings in der Gemeinde für ein größeres Aufsehen gesorgt. Immer wieder kamen Auto– und Radfahrer sowie Fußgänger vorbei, um sich ein Bild von der Lage zu machen.





