Marginalien: Brutal normal

Ein Paar streitet sich im Zug auf der Strecke zwischen Stuttgart und Gmünd, beleidigt die Zugbegleiterin und andere Fahrgäste bis hin zu Androhung von körperlicher Gewalt. In Gmünd steigen die beiden, im übrigen ohne Fahrkarte, aus und passiert ist nichts. Auf dem Hardt tragen drei Kollegen ihren Beziehungsstreit vor Kindern aus, es kommt zu Tritten und Schlägen. Viele schauen zu, keiner greift ein, die Polizei wird viel zu spät verständigt. Die Liste von solchen Ereignissen ist verlängerbar. Denn sie sind brutal normal geworden. Doch das peinliche Wegschauen oder auch das nur Zuschauen darf hoffentlich nicht zur Normalität werden. Lesen Sie unsere „Marginalien“ am Samstag in der Rems-​Zeitung.

