Bosch will coronabedingt noch mehr Stellen abbauen

Foto: esc

Die jüngste Verhandlungsrunde bei Bosch AS am Donnerstag ging ergebnislos zu Ende. Allerdings informierte die Geschäftsleitung ihre Verhandlungspartner von Betriebsrat und IG Metall darüber, dass damit zu rechnen sei, dass der geplante Abbau von 2100 Arbeitsplätzen nun coronabedingt noch einmal um 10 bis 15 Prozent erhöht werden könnte. Das heißt im Klartext, dass weitere 400 bis 450 Arbeitnehmer in Gmünd ihre Stelle verlieren werden.

Dienstag, 05. Mai 2020

Edda Eschelbach

Erneut haben sich am Donnerstag die Geschäftsleitung von Bosch Automotive Steering in Schwäbisch Gmünd auf der einen und der Bosch-​Betriebsrat und die IG Metall auf der anderen Seite zu Verhandlungen getroffen. Es ging wie schon seit Endeum den massiven Stellenabbau, den Bosch AS in Schwäbisch Gmünd plant. Während im Standortsicherungsvertrag vonnoch vonabzubauenden Arbeitsplätzen die Rede war, wurde nach deren Abbau Endediese Zahl umerweitert, Anfangum weitereerhöht – insgesamt geht es derzeit alsoArbeitsplätze, die bis bishier am Standort abgebaut werden sollen. Doch wegen Corona könnten nun nochmal mehrere Hundert Stellen gefährdet sein. Die Rems-​Zeitung berichtet am. Mai über die Verhandlungen, in deren Rahmen diese neuen Zahlen zur Diskussion gestellt wurden.

