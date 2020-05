Ostalb-​Kreisfeuerwehrtag: „Wir lassen uns von dem Virus nicht unterkriegen!“

Foto: hs

Die Ostalb-​Feuerwehren und die Gemeinde Westhausen starten durch. Der Kreisfeuerwehrtag im Juli anlässlich des 100 -​jährigen Jubiläums der FFW Westhausen ist zwar abgeblasen, doch die Verantwortlichen wollen sich von Corona nicht unterkriegen lassen. 2021 wird in Westhausen nun ganz einfach das 101 -​jährige Jubiläum der Feuerwehr gefeiert.

Dienstag, 05. Mai 2020

Heino Schütte

58 Sekunden Lesedauer



100

16

20

2020

2021

100

1

Seit nunmehr über zwei Jahren laufen bereits die Vorbereitungen für das Kreisfeuerwehrfest in Westhausen, das im Rahmen des-​jährigen Jubiläums der Freiwilligen Feuerwehr Westhausens vom. bis. Julihätte stattfinden sollen. Entsprechend den neuen Regelungen für Großveranstaltungen im Zusammenhang mit der Corona-​Pandemie muss nun auch dieses Fest abgesagt werden. Allerdings soll die Veranstaltung im gleichen Rahmen genau ein Jahr später stattfinden. Mit großem Bedauern haben die Führungsebene der Freiwilligen Feuerwehr Westhausen, Bürgermeister Markus Knoblauch und Mitveranstalter Michael Mühleck vom Event– und Logistikanbieter Ostalb PA Westhausen in enger Abstimmung mit Kreisbrandmeister Otto Feil und dem Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbands Ostalb Willibald Freihart entschieden, das Jubiläumsfest und den Kreisfeuerwehrtag in Westhausen abzusagen. „Wir müssen akzeptieren, dass gerade das, was ein solches Fest auszeichnet, nämlich der fachliche Austausch, das gesellige Miteinander und die Kameradschaft, durch die Ausbreitung des Coronavirus zu einem Risikofaktor geworden ist“, bedauert Bürgermeister Markus Knoblauch. Doch er gibt zusammen mitc den Ostalb-​Feuerwehren die Parole aus: „Wir lassen uns von dem Virus nicht unterkriegen!“ Kurzerhand wird nun fürder Kreisfeuerwehrtag und das Jubiläumsfest „Jahre Feuerwehr Westhausen vorbereitet. Mehr zum Thema am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

209 Aufrufe

234 Wörter

2 Stunden Online