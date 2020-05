Erlös aus Maskenverteilung geht an Pflegeeinrichtungen

Foto: esc

Die Vernetzung unterschiedlicher Gruppierungen und die Organisation von bürgerschaftlichen Engagement läuft sehr gut im Stadtteil Rehnenhof/​Wetzgau. Dank dieser guten Zusammenarbeit wurden in Rekordzeit von vier Tagen über 150 Stoffmasken ehrenamtlich genäht und in der Friedensschule gegen eine Spende an die Bürgerinnen und Bürger verteilt.

Mittwoch, 06. Mai 2020

Edda Eschelbach

Auch für die Initiatorinnen der Aktion und für die ehrenamtlichen Näherinnen war am Ende das Ergebnis eine Überraschung: ÜberEuro war es den Menschen in Gmünder Stadtteil Rehnenhof-​Wetzgau wert gewesen, die Mund-​Nasen-​Masken zu bekommen. So viel ging an Spenden ein für die Verteilung der Masken. An der Aktion beteiligt waren der Ortschaftrat Rehnenhof/​Wetzgau, die Bürgerhilfe “Gmünd Hilft“ Rehnenhof/​Wetzgau, Caring Point, das Generationenbüro und das „Eine-​Welt-​Team“ der katholischen Kirchengemeinde. Wem die Spendengelder zugute gekommen sind, können Sie am. Mai in der Rems-​Zeitung lesen.

