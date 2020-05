Ökumenischer Auftakt im Münster nach der Gottesdienst-​Pause

Foto: gbr

So wie die Zeit ohne echte Gottesdienste in den Kirchen begonnen hat, endet sie auch wieder: Mit einem ökumenischen Gottesdienst im Münster, den die beiden Dekane Ursula Richter und Robert Kloker wieder gemeinsam zelebrieren, kehren die beiden großen Kirchen am Sonntag um 10 Uhr wieder zurück zur Normalität.

Donnerstag, 07. Mai 2020

Gerold Bauer

35 Sekunden Lesedauer



Zwar ist es nun wieder erlaubt, sich in Kirchen zu treffen und dort das Wort Gottes von einem Geistlichen live zu hören – aber die Gefahren durch das Coronavirus sind ja keineswegs gebannt! Entsprechend sind zunächst noch relativ starke Einschränkungen erforderlich, um die notwendigen Hygienekonzepte zu realisieren und das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten.





Wie die Einschränkungen konkret aussehen, wird am 7 . Mai in der Rems-​Zeitung erklärt!







Es wird freilich kein Neustart von Null auf Hundert sein, wie die beiden Geistlichen einräumten, sondern eine schrittweise Rückkehr zur gewohnten Gottesdienst-​Praxis.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

132 Aufrufe

142 Wörter

1 Stunde Online