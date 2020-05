Wochenendbeilage: Im eigenen Campervan verreisen

Die große Freiheit: Lange standen Wohnmobil-​Reisen für die Tristesse betonierter Stellplätze, und Urlaub auf dem Campingplatz hatte ein Arme-​Leute-​Image. Das hat sich geändert: Im eigenen Campervan zu verreisen, liegt im Trend.

Freitag, 08. Mai 2020

Edda Eschelbach

Unter dem Hashtag „Vanlife“ finden sich bei Instagram Millionen von Bildern. Die Caravaning-​Branche stellt seit Jahren einen Rekord nach dem anderen auf. Was macht das Campen auf Rädern so attraktiv?Unter anderem wird diese Frage in der Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung beantwortet. In weiteren Berichten geht es um Silber und die Frage: Niedriger materieller Wert, trotz hoher Nachfrage — wie kann das sein? Und die Kinderseite befasst sich mit Bewegung, vielmehr, welche Folgen hat es, Kinder daran in ihrem Bewegungsdrang auszubremsen. Natürlich sind auch jede Menge Reiseseiten wieder dabei. Es geht in die unterschiedlchsten Regionen dieser Welt, zum Beispiel nach Fehmarn, in die Stubaier Alpen und nach Abu Dhabi.

