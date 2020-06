1 . FC Heidenheim: Patrick Mainka ist der Fels in der Brandung

Foto: läm

Defensive ist Trumpf beim Fußball-​Zweitligisten 1 . FC Heidenheim, das ist nicht neu. Diese Stärke aber könnte nun zum entscheidenden Trumpf im Aufstiegskampf für den FCH werden. Der 3 : 0 -Erfolg über Aue war das dritte Zu-​Null-​Spiel nacheinander. Sieben Punkte sind die Ausbeute in der Englischen Woche. Und einer sticht noch heraus: Patrick Mainka ist zum unangefochtenen Abwehrchef avanciert.

Montag, 01. Juni 2020

Timo Lämmerhirt

1 Minute 7 Sekunden Lesedauer



16

18

53





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Dienstagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Im Spiel gegen den SV Wehen-​Wiesbaden, dem Auftakt der Englischen Woche für den FCH, da stand Patrick Mainka Manuel Schäffler gegenüber, zu diesem Zeitpunkt mit der Visitenkarte vonToren in der Tasche (nach der Englischen Woche weist SchäfflerTreffer auf). Dieser so gefährliche Schäffler hat gegen den FCH fast nicht stattgefunden. Ob nun, wie aktuell, mit Timo Beermann an seiner Seite oder zuvor mit Oliver Hüsing: Mainka hat sich zu einem richtig guten Abwehrspieler gemausert und ist der Chef in der Defensive. Kaum vorstellbar, wenn man überlegt, dass dieser Mainka vor zwei Jahren noch in der Regionalliga kickte. Mainka: „Gegen uns ist es schwierig, wenn wir erstmal in Führung sind. Das wir das zweite und dritte Tor noch nachlegen konnten, war super. Das hilft uns. Mit sieben Punkten und drei Zu-​Null-​Spielen in einer Englischen Woche können wir auf jeden Fall zufrieden sein.“Mit seinem ersten Satz hat er sicherlich Recht, sollte dabei aber nicht vergessen, dass ein Tor für die Gäste im Bereich des Möglichen gewesen ist. Doch Mainka ist nicht der Alleinunterhalter in der Abwehr. Der FCH verfügt auch über einen richtig guten Torhüter. Kevin Müller bewahrte seine Mannen in der. Minute mit einer sensationellen Fußabwehr vor dem Ausgleich.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

121 Aufrufe

269 Wörter

1 Stunde Online