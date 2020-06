Sitzung des Waldstetter Jugendbeirats

Fotos: Gerhard Nesper

Unter Beachtung der vorgegebenen Sicherheitsvorkehrungen wie z.B. Desinfektion der Hände und Einhalten des gebotenen Abstands fand am Samstag in der Mensa der Gemeinschaftsschule Unterm Hohenrechberg die erste Sitzung des Waldstetter Jugendbeirats seit Beginn der Corona-​Krise statt.

Montag, 01. Juni 2020

Gerhard Nesper

28 Sekunden Lesedauer



22

17

190

Bürgermeister Rembold gab einen Überblick über die derzeitige Situation in der Gemeinde. So sei Waldstetten seit dem. April coronafrei, insgesamt habe esinfizierte Personen gegeben. Während die Grundschulbetreuung über die Ferien stattfinden soll, wurden situationsbedingt der Waldstetter Herbst und das Schülerferienprogramm abgesagt. Für das Freibad, das in absehbarer Zeit wieder öffnen werde, gebe es keine Jahreskarten und maximalBesucher dürften gleichzeitig das Bad besuchen. Was sonst noch Thema war, steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

143 Aufrufe

114 Wörter

1 Stunde Online