Tagesbaustellen in Bettringen und Rechberg

Im Zuge der Verkehrssicherung wird an folgenden zwei Kreisverkehren in den Gmünder Stadtteilen Bettringen und Rechberg die Markierungen erneuert:

Montag, 01. Juni 2020

Heinz Strohmaier

16 Sekunden Lesedauer



Dienstag, 2 . Juni, ab 8 Uhr, am Kreisverkehr Bettringen Scheffoldstraße/​Weiler/​Neue Straße, die Verkehrsregelung erfolgt mit Ampel und dauert voraussichtlich einen Tag. Am Mittwoch, 3 . Juni, ab 8 Uhr, am Kreisverkehr Rechberg Ortsausgang Richtung Wißgoldingen, die Verkehrsregelung erfolgt ebenfalls mit einer Ampel und dauert voraussichtlich zwei Tage.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

35 Aufrufe

67 Wörter

13 Minuten Online