Feuerwehreinsatz in der Kapuzinergasse

Fotos: Johannes Zimmermann

Am Mittwochabend gegen 20 . 45 Uhr ist der Notruf bei der Feuerwehr ausgelöst worden. In einem Friseurgeschäft in der Kapuzinergasse war es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen.

Mittwoch, 10. Juni 2020

Eva-Marie Mihai

Am Mittwochabend gegen 20 . 45 Uhr ist ein Notruf bei der Feuerwehr eingegangen. In einem Friseurgeschäft in der Kapuzinergasse war es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen.

Der Plastikbehälter eines Geschirrspülers war auf dem Kochfeld verkohlt. Die Feuerwehr, die mit drei Mannschaftswägen im Einsatz war, hatte die Situation bald unter Kontrolle. Verletzt wurde bei der Rauchentwicklung niemand.



