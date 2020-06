Kontinuität wird großgeschrieben beim TSGV Waldstetten

Foto: RZ

Fußball-​Landesligist TSGV Waldstetten arbeitet derzeit wie alle anderen Amateurmannschaften nicht auf dem Rasen, dafür aber umso mehr hinter den Kulissen. So kann der Sportliche Leiter, Markus Diezi, gleich mehrere Zusagen für die kommende Saison aus dem aktuellen Kader bekanntgeben.

Mittwoch, 10. Juni 2020

Alex Vogt

1 Minute 33 Sekunden Lesedauer



2016

2017

24

30

Ebenfalls zu den Routiniers zählt auch Ralph Molner, der seine Zusage für eine weitere Saison gegeben hat. Auch bei ihm ist es dann bereits die siebte Spielzeit. Inzwischen 35 Jahre alt, wird er auch in der kommenden Saison wieder ein wichtiger Bestandteil des Waldstetter Kaders sein. „Er ist extrem fit, schnell, und kann auf fast allen Positionen spielen und gehört hierbei sicherlich immer noch zu den Besten der Liga. Durch seine enorme Erfahrung und seine Persönlichkeit ist er für die Mannschaft extrem wertvoll“, freut sich Diezi.



Mit diesem Kader sieht sich der TSGV bereits gut gerüstet. Weitere Gespräche finden derweil statt und Diezi ist optimistisch, bald weitere Personalien verkünden zu können.

Ohnehin noch gebunden an den TSGV waren die Spieler Mario Rosenfelder, Jonas Kleinmann, Valerio Avigliano, Joshua Szenk, Jannik Kurfess, Lukas Hartmann, Max Helmli sowie Marcel Waibel. Zugesagt hat nun auch Jannik Rummel. „Er ist ein sehr verlässlicher Typ und voll integriert in die Mannschaft. Nach dem Karriereende von Edgar Fischer und Kevin Börngen möchte er in der Innenverteidigung nun seine Chance nutzen“, freut sich Diezi über die Zusage. In der Saison/​ist Rummel vom TSV Wäschenbeuren gewechselt und geht nun bereits in seine fünfte Saison beim TSGV.Ebenfalls eher hinten anzutreffen ist Philip Ebner. Der-​Jährige ist auf der Außenverteidigerposition zu Hause, stand dem TSGV in der vergangenen Saison aber wegen seines Studiums in Freiburg nur als Standby-​Spieler zur Verfügung. „Wir sind wirklich froh, dass Philip nach seinem Masterstudium nun wieder in seine Heimat zurückgekehrt ist und uns wieder voll zur Verfügung steht“, so Diezi. Ebner geht in seine bereits siebte Saison beim Landesligisten.Nicht mehr wegzudenken beim TSGV ist Beytullah Cinar, der seit der Jugend seine Fußballschuhe im Stadion „Auf der Höhe“ schnürt. Auch er wird seinem Heimatverein weiterhin die Treue halten. Mittlerweile-​jährig ist Cinar auf der Außenbahn flexibel einsetzbar, kann sowohl in der Außenverteidigung spielen als auch im offensiven Mittelfeld. „Sein enormer Siegeswille zeichnet ihn aus, er ist ein ganz wichtiger Spieler für uns“, sagt Diezi.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

153 Aufrufe

372 Wörter

51 Minuten Online