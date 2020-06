Waldstetter Freibad eröffnet ab dem 15 . Juni

Archivfoto: edk

Die Gemeinde Waldstetten eröffnet das Freibad am 15 . Juni unter Corona-​Bedingungen. Dabei gibt es einige Regeln zu beachten.

Mittwoch, 10. Juni 2020

Eva-Marie Mihai

45 Sekunden Lesedauer



410

9

12

30

13

20

2

40

6

16

1

40

3

60

6

16

2

20

12

Dies bedeute konkret, dass Abstandsgebote, Hygienebestimmungen und Flächenvorgaben je Person auf der Liegewiese, im Schwimmerbecken und im Nichtschwimmerbereich einzuhalten sind. Demnach könne die Gemeinde je Schicht maximalBadegäste in die Freibadanlage Einlass gewähren. Das Badevergnügen soll für die diesjährige Badesaison in zwei Schichten unterteilt werden. Die erste Schicht dauert vonbisUhr.Zwischendurch werden Türgriffe und Ein– und Ausstiegshilfen gereinigt und desinfiziert. Die zweite Schicht dauert vonbisUhr.„Aus den Erfahrungen vieler Jahre denken wir, dass mit diesem Schichtmodell vielerlei Bedürfnisse unserer Bürgerschaft gut abgebildet werden können“, schreibt Rembold. In der ersten Schicht kostet der Eintritt für ErwachseneEuro. Kinder vonbisJahren, Schüler und Studenten mit Ausweis, Schwerbehinderte, Bundesfreiwilligendienstleistende zahlenEuro. In der zweiten Schicht zahlen ErwachseneEuro, Kinder vonbisJahren, Schüler und Studenten mit Ausweis, Schwerbehinderte, BundesfreiwilligendienstleistendeEuro.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

73 Aufrufe

180 Wörter

14 Minuten Online