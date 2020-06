Mathe-​Abi dieses Jahr viel zu schwer?

Foto: gbr

Dass ein „Wackelkandidat“, der sich mit Mathe schon immer schwer getan hat, im Abitur stöhnt und sich überfordert fühlt, ist normal. Wenn aber Schülerinnen und Schüler, die normalerweise in diesem Fach einen Einser quasi abonniert haben, das geforderte Pensum nicht bewältigen, gibt das schon zu Denken. Genau dies ist offenbar bei der Abitur-​Prüfung im Corona-​Jahr passiert.

Donnerstag, 11. Juni 2020

Gerold Bauer

52 Sekunden Lesedauer







Unterrichtsausfall wegen Corona, eine Prüfungsvorbereitung unter erschwerten Bedingungen — und dann am Ende ein Mathe-​Abi, das selbst den sehr guten Schülerinnen und Schülern Probleme bereitete. Eltern wandten sich mit diesem Statement an die Rems-​Zeitung und machten deutlich, dass die Aufgaben im Fach Mathematik dieses Jahr deutlich schwerer waren als bei Prüfungen in den Vorjahren.





In der Freitagausgabe der Rems-​Zeitung nehmen Schülerinnen und Schüler sowie dazu Stellung!

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

320 Aufrufe

208 Wörter

1 Stunde Online