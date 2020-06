Problemthema Parken in der Südstadt

Leidiges Thema in vielen Städten – Gmünd eingeschlossen: Parken. In der Südstadt parken viele Arbeitnehmer am Straßenrand, dort kostet es noch nichts. Außer die Nerven der Anwohner, wie Monika Hieber beteuert. Sie hat das Thema nun erneut einigen Mitgliedern des Gemeinderats vorgetragen.

Monika Hieber reicht es endgültig. „Ich will als Anwohnerin leben können“, trägt sie einigen Gemeinderäten im Also-​Kulturcafé vor. Das Problem: Hieber wohnt in der Klarenbergstraße. Die Parkplätze dort sind frei und für jeden nutzbar. Da die Parkplätze in der Innenstadt etwaEuro pro Monat kosten, parken viele Arbeitnehmer außerhalb. Weshalb den Anwohnern die Parkplätze fehlen. Deshalb hat sie nach einem Vor-​Ort-​Termin im Herbsteine Umfrage unter den Anwohnern erstellt. Die übergab sie nun an die Gemeinderäte. Ziel des Termins sollte sein, eine konkrete interfraktionelle Abstimmung der weiteren Vorgehensweise festzulegen.

